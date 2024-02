Tsukada Global Holdings Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI für die Tsukada Global-Aktie beträgt 59, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,77, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tsukada Global.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tsukada Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 432,76 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (420 JPY) weicht um -2,95 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 384,98 JPY, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+9,1 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tsukada Global-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Anleger haben Tsukada Global in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tsukada Global in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.