Tsui Wah Aktie: Das war abzusehen!

Die Aktie von Tsui Wah wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV liegt bei 8,6 und ist damit insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 25,05 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tsui Wah mit 0,18 HKD bewertet, was einer Entfernung von -10 Prozent vom GD200 (0,2 HKD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal eingestuft. Der GD50 beträgt 0,18 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tsui Wah-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tsui Wah-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 49,23.

Im Branchenvergleich hat Tsui Wah in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,73 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance von -15,78 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 16,56 Prozent unter dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher nach der Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Tsui Wah-Aktie sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.