Tsui Wah Aktie: Ein handfester Grund

Die Anlegerstimmung bezüglich Tsui Wah war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tsui Wah daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Tsui Wah in den letzten 12 Monaten eine Performance von 26,46 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +22,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche dar, die im Durchschnitt nur um 3,8 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor mit einer mittleren Rendite von 10,17 Prozent lag Tsui Wah um 16,29 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Tsui Wah ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tsui Wah derzeit bei 0,22 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,195 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -11,36 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 0,19 HKD, was die Aktie mit einem Abstand von +2,63 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird Tsui Wah daher mit "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Tsui Wah gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum vorhanden. Aus diesem Grund wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.