Tsui Wah Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Der Aktienkurs von Tsui Wah liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 17,54 Prozent niedriger, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten bei 1,24 Prozent lag, ist Tsui Wah mit einer Rendite von -18,78 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass Tsui Wah derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Dies basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der bei 0,22 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,192 HKD um -12,73 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, der bei 0,19 HKD liegt, weist eine Abweichung von +1,05 Prozent auf, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende hat Tsui Wah derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,26%. Im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt die Differenz -6%. Aus diesem Grund erhält die Tsui Wah-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Tsui Wah als unterbewertet gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 9,92 liegt insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 31,54 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten die Einstufung "Gut".