Tsui Wah Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Dividende von Tsui Wah steht in einem Verhältnis von 5 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -0,89 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" entspricht. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Tsui Wah daher neutral.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Tsui Wah in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,73 Prozent, was einer Underperformance von -14,18 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche entspricht. Im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite sogar bei -2,68 Prozent, was einer Unterperformance von 16,04 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Unterperformance wird Tsui Wah in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass Tsui Wah derzeit -2,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -12,5 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild bei Tsui Wah. Daher wird das Sentiment und der Buzz neutral bewertet. Es gab auch keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion, weshalb auch dieses Kriterium neutral bewertet wird. Zusammenfassend erhält Tsui Wah daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".