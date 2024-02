Tsui Wah Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Tsui Wah verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,73 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Unterperformance von 13,85 Prozent darstellt. Im Branchenvergleich mit "Hotels, Restaurants und Freizeit" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -9,23 Prozent, und Tsui Wah liegt aktuell 9,5 Prozent darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tsui Wah eingestellt waren. Es wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge festgestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb Tsui Wah insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tsui Wah mit einem Wert von 8,6 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 30,41, was einer Unterbewertung von 72 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Tsui Wah-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 53,85 und einem RSI25-Wert von 51,72. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.