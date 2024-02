Tsui Wah Aktie: Bitte nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Aktienkurs von Tsui Wah verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,73 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um -8,74 Prozent, was bedeutet, dass Tsui Wah eine Underperformance von -9,99 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -4 Prozent, und Tsui Wah lag 14,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Tsui Wah in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Tsui Wah eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Tsui Wah daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Hinsichtlich der Dividende weist Tsui Wah mit einer Ausschüttung von 5,35 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (6,48 %) eine niedrigere Ausschüttung auf, was einer Differenz von 1,13 Prozentpunkten entspricht. Daher wird Tsui Wah in dieser Hinsicht derzeit als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien bei Tsui Wah weder besonders positiv noch negativ war. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Tsui Wah in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Tsui Wah in verschiedenen Kategorien wie Aktienkurs, Anlegerstimmung, Dividende und Sentiment/Buzz überwiegend neutrale oder schlechte Bewertungen, was auf eine mäßige Performance und Stimmung im Vergleich zu anderen Unternehmen und Branchen hinweist.

