Tsugami Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei der Bewertung von Tsugami wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 53,51 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 50,33, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Tsugami auf 1256,4 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1206 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,01 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 hat derzeit einen Stand von 1165,58 JPY, was einer Distanz von +3,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tsugami somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Tsugami zeigten weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tsugami.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher erhält Tsugami auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt lässt sich sagen, dass Tsugami in der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.