Tsugami Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Tsugami-RSI liegt bei 85,87, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 66,33 und führt zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht" Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsugami-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1214,09 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (1126 JPY) eine Abweichung von -7,26 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1186,04 JPY um -5,06 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen als neutral. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Tsugami-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.