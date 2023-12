Tsugami Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse von Aktien berücksichtigt das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI für Tsugami einen Wert von 21,01, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 38, was als "Neutral" interpretiert wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Tsugami. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Tsugami aktuell weder übermäßig positiv noch negativ im Fokus der Anleger steht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Tsugami-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1271,2 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1211 JPY (-4,74 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1151 JPY, wobei der letzte Schlusskurs über diesem Wert lag (+5,21 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tsugami-Aktie aus charttechnischer Sicht somit eine "Gut"-Bewertung.

Abschließend wurde die Stimmung in den sozialen Medien analysiert, die neutral war, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tsugami daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.