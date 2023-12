Tsugami Aktie: Wann tut sich was?

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Stimmung rund um die Tsugami-Aktie neutral ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Tsugami-Aktie ein Durchschnitt von 1259,98 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1208 JPY, was einer Abweichung von -4,13 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche "neutral"-Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Tsugami-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 51, was auf ein "neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt diese Einschätzung mit einem Wert von 52. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "neutral"-Rating.

Schließlich geben auch die Sentiment- und Buzz-Analyse keinen Anlass zu einer veränderten Einschätzung. Weder eine Veränderung in der Stimmungslage noch in der Kommunikationsfrequenz wurde in den letzten vier Wochen festgestellt. Daher wird die Aktie auch auf dieser Grundlage mit "neutral" bewertet.