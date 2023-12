Tsugami Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Tsugami ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Tsugami-Aktie beträgt 55,49, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 41,61 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Index.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tsugami ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen. Daraus ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für Tsugami wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Tsugami-Aktie beträgt derzeit 1276,48 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1172 JPY deutlich darunter liegt (-8,19 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Tsugami somit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (1145,18 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,34 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird Tsugami auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.