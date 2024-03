Tsugami Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten vier Wochen gab es bei Tsugami keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch in den Diskussionen der Marktteilnehmer über Tsugami in den letzten zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Stimmung bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Tsugami auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tsugami derzeit bei 1207,79 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1171 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 der Aktie für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1178,14 JPY, was einem Abstand von -0,61 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Tsugami daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Bewertungen in Bezug auf die Stimmung, den RSI und die technische Analyse führen alle zu dem Schluss, dass die Aktie von Tsugami derzeit neutral bewertet wird.

