Tsubakimoto Kogyo Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird durch das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit bestimmt. Tsubakimoto Kogyo wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der bei 10,53 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Tsubakimoto Kogyo-Aktie überverkauft ist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 25,1, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Tsubakimoto Kogyo-Aktie eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tsubakimoto Kogyo-Aktie in diesem Punkt also eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es in Bezug auf Tsubakimoto Kogyo weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen diskutiert. Daher ergibt sich auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der letzte Schlusskurs der Tsubakimoto Kogyo-Aktie um +40,66 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Tsubakimoto Kogyo-Aktie somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.