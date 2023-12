Tsubakimoto Kogyo Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Technische Analyse: Nach der gleitenden Durchschnittskursanalyse wird die Tsubakimoto Kogyo derzeit als "Gut" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 bei 4637,25 JPY liegt, was einer positiven Abweichung von +37,58 Prozent zum aktuellen Kurs von 6380 JPY entspricht. In ähnlicher Weise liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage bei 5404,8 JPY, was einer Abweichung von +18,04 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung bewertet werden. Die Analyse sozialer Plattformen hat ergeben, dass die Kommentare über Tsubakimoto Kogyo neutral waren und dass in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Faktoren wird die Stimmung rund um die Aktie als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Tsubakimoto Kogyo in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Tsubakimoto Kogyo als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 44,74, was eine "Neutral"-Empfehlung und der RSI25 bei 30,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.