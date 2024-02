Tsubakimoto Kogyo Aktie: Ruhig bleiben!

Die Tsubakimoto Kogyo-Aktien haben in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5205,93 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6910 JPY, was einem Unterschied von +32,73 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Ebenso wurde der 50-Tages-Durchschnitt von 6619,8 JPY analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (+4,38 Prozent) lag. Dadurch erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Tsubakimoto Kogyo-Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Des Weiteren wurde festgestellt, dass die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Meinung zu Tsubakimoto Kogyo geäußert haben. Die Auswertung der Kommentare und Äußerungen der letzten Wochen deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Tsubakimoto Kogyo-Aktie bei 31,58 liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung des RSI als "Neutral" bewertet.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz auf eine mittlere Aktivität und eine stabile Stimmung hindeuten. Daraus ergibt sich ebenfalls die Gesamtbewertung der Tsubakimoto Kogyo-Aktie als "Neutral".