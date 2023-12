Tsubakimoto Chain Co Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Tsubakimoto Chain-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 3646,58 JPY erreicht, während der letzte Schlusskurs bei 3920 JPY lag, was einer positiven Abweichung von +7,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag dieser bei 3820 JPY, und der letzte Schlusskurs wies eine geringere Abweichung von +2,62 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tsubakimoto Chain-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Tsubakimoto Chain diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Tsubakimoto Chain-Aktie in den letzten 7 Tagen 48, was bedeutet, dass das Wertpapier weder "überkauft" noch "überverkauft" ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate für Tsubakimoto Chain, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Tsubakimoto Chain-Aktie sowohl aus charttechnischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment, dem RSI und dem Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Einstufung.