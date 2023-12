Tsubakiakashima Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Tsubaki Nakashima, stellt sich heraus, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 74,58 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Tsubaki Nakashima auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Tsubaki Nakashima wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Tsubaki Nakashima derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 840,19 JPY, während der Kurs der Aktie bei 702 JPY liegt, was einer Abweichung von -16,45 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 735,26 JPY, was einer Abweichung von -4,52 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Tsubaki Nakashima als mittel ausgeprägt einzustufen ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tsubaki Nakashima zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Tsubaki Nakashima bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.