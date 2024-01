Tsubakiakashima Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Tsubaki Nakashima auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Tsubaki Nakashima-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des letzten Schlusskurses deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch auf ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tsubaki Nakashima in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tsubaki Nakashima wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf darstellt. Der RSI zeigt, dass die Tsubaki Nakashima aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei Betrachtung der relative Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert, der darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Gut" eingestuft.