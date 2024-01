Tsubakiakashima Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtbewegung. Der RSI der Tsubaki Nakashima liegt bei 33,33, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen zur Aktie von Tsubaki Nakashima veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Tsubaki Nakashima, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Tsubaki Nakashima aktuell bei 821,09 JPY verläuft. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs bei 734 JPY aus dem Handel ging, was einem Abstand von -10,61 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 729,76 JPY, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Bei der Betrachtung der weichen Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Tsubaki Nakashima. Die Diskussionsintensität hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Analyse auf verschiedene Indikatoren hinweist, die auf eine neutrale Bewertung der Tsubaki Nakashima-Aktie hindeuten.