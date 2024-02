BezeqLtd Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Dividende von Bezeq The Israeli Telecommunication steht in einem Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" eine negative Differenz von -0 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bewerten unsere Analysten das Unternehmen heute neutral.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bezeq The Israeli Telecommunication bei 12, was in etwa dem Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung.

Technisch gesehen verweist der Relative Strength Index (RSI) von Bezeq The Israeli Telecommunication mit einem Wert von 68,13 auf eine neutrale Einschätzung. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,79 und bestätigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Bezeq The Israeli Telecommunication in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 5,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche eine Outperformance von +5,1 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchenvergleich als auch im Sektor "Telekommunikationsdienste" liegt das Unternehmen über dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.