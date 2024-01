Tsodilo Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Aktie von Tsodilo hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Tsodilo-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 10,2 Prozent erzielt, was 20,81 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Deshalb wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat durchschnittlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. In der technischen Analyse liegt der Schlusskurs der Tsodilo-Aktie sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

