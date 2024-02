Tsodilo Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse von Tsodilo zeigt, dass sich die Aktie momentan in einem gemischten Trend befindet. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt zeigt eine positive Abweichung des aktuellen Schlusskurses von 0,24 CAD, während der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine negative Abweichung aufweist. Insgesamt erhält Tsodilo daher ein neutrales Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einschätzung des Titels führt. Die Diskussionen der letzten Wochen haben hauptsächlich negative Themen hervorgebracht, was sich auf die Gesamtbewertung auswirkt.

Die Dividendenrendite von Tsodilo liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,58 % als schlecht eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten hat Tsodilo eine Performance von -37,5 % erzielt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -22,65 % eine Underperformance von -14,85 % bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Tsodilo daher ein schlechtes Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die technische Analyse, die Anlegerstimmung, die Dividendenrendite und der Branchenvergleich auf eine negative Bewertung der Tsodilo-Aktie hindeuten.