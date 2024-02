Tsodilo Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von Tsodilo wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Tsodilo weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass Tsodilo überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die Dividendenrendite von Tsodilo beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 3,5 %. Dies ergibt die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Tsodilo mit einer Rendite von -37,5 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,55 Prozent. Auch hier liegt Tsodilo mit 15,95 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung bezüglich Tsodilo auf sozialen Plattformen und in den sozialen Medien war neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Somit wird Tsodilo hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.