Tsodilo Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Tsodilo wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" um 5,56 Prozent übertroffen. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 28 Prozent. In der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -22,07 Prozent, während Tsodilo eine Rendite von 27,63 Prozent verzeichnet, was ebenfalls deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einblicke in die Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bezüglich Tsodilo ist durchschnittlich, was auf eine normale Aktivität hinweist, und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tsodilo mit 0 Prozent 3,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Tsodilo in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral wahrgenommen. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung.