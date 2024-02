China Environmental Technology Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausreißer. Sowohl positive als auch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Environmental wurden in den letzten ein bis zwei Tagen nicht diskutiert. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet, was zu einer entsprechenden "neutralen" Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von China Environmental als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die China Environmental-Aktie ergibt sich ein Wert von 0 für den RSI7 und einen Wert von 0 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation genau und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmungslage für China Environmental jedoch kaum verändert, was zu einer "neutralen" Bewertung der Aktie führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch die Aktie ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Environmental-Aktie derzeit unter dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,41 HKD) liegt, was zu einer "schlechten" Bewertung führt. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs nahe dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt (0,25 HKD), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt wird China Environmental daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "neutralen" Rating versehen.