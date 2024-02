Tsodilo Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Stimmung unter den Anlegern für Tsodilo ist derzeit überwiegend negativ. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten beiden Wochen hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit der Aktie diskutiert. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tsodilo liegt aktuell bei 55,56 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 66,67 ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Aktie. Insgesamt erhält Tsodilo daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Dividendenrendite von Tsodilo beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,58 % als schlecht eingestuft wird.

In den letzten 12 Monaten hat Tsodilo eine Performance von -37,5 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -22,65 % gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -14,85 % im Branchenvergleich. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Tsodilo daher mit "Schlecht" bewertet.