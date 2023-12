Tsit Wing Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs von Tsit Wing weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -8,88 Prozent auf, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -9,68 Prozent, wobei Tsit Wing mit 0,8 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von Tsit Wing von 0,57 HKD eine Entfernung von -25,97 Prozent vom GD200 (0,77 HKD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,62 HKD, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -8,06 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Tsit Wing-Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Tsit Wing ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,67 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" von 72 beträgt der genaue Abstand aktuell 87 Prozent. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Schließlich weist der Relative Strength-Index (RSI) der Tsit Wing bei einem Niveau von 80 ein "Schlecht"-Signal auf, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 65 als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.