Tsit Wing Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Tsit Wing neutral ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Tsit Wing-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 58,33 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Informationen zur Aktienbewertung. Bei Tsit Wing ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Basis.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird die Tsit Wing-Aktie als unterbewertet angesehen. Dies basiert auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,48, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,13 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tsit Wing-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,75 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,58 HKD liegt, was eine Abweichung von -22,67 Prozent ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von nur -3,33 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.