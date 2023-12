Tsit Wing Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen eher negativ gegenüber Tsit Wing eingestellt waren. Die Diskussion konzentrierte sich hauptsächlich auf negative Themen, ohne positive Aspekte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vorwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Tsit Wing daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche verzeichnete Tsit Wing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,41 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,67 Prozent fielen. Dies bedeutet eine Underperformance von -22,75 Prozent im Branchenvergleich für Tsit Wing. Auch im Sektorvergleich ergab sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Charttechnisch betrachtet weicht der aktuelle Schlusskurs der Tsit Wing-Aktie von dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um -25,97 Prozent ab. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine negative Abweichung. Daher erhält die Tsit Wing-Aktie in der Kategorie der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tsit Wing liegt bei 50, was eine neutrale Situation anzeigt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.