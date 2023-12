Tsit Wing Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tsit Wing liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 72,28 für den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln deutlich niedriger ist. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung und Einschätzungen bezüglich Tsit Wing hin. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tsit Wing derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der Kurs der Aktie um -25,97 Prozent über dem Trendsignal des GD200 von 0,77 HKD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,62 HKD weist ebenfalls auf eine Abweichung von -8,06 Prozent hin, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tsit Wing-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (66,67) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (61,9) erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Tsit Wing anhand fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft, während die Anlegerstimmung und die technische Analyse eine neutrale Bewertung ergeben.