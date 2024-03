Tsit Wing Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Aktie von Tsit Wing haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen blieb relativ konstant, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Tsit Wing in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert. An einem Tag gab es überwiegend positive Themen, aber an den meisten Tagen überwogen die negativen Themen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessierten sich die Anleger hauptsächlich für negative Aspekte, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für die Aktie führt.

Im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat sich die Performance der Tsit Wing-Aktie in den letzten 12 Monaten um 8,86 Prozent besser entwickelt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 9,38 Prozent über dem Durchschnitt. Dadurch erhält Tsit Wing in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tsit Wing-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von Tsit Wing basierend auf Stimmung, Anleger-Sentiment, Branchenvergleich und Relative Strength Index.