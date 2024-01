Tsingtao Brewery wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "Global Technology Acquisition Corp":

In den letzten Tagen war die Stimmung unter Anlegern in sozialen Netzwerken größtenteils negativ. An drei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich positiv, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Tsingtao Brewery. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen zu einem Überhang von Verkaufssignalen geführt. Genauer gesagt gab es 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Tsingtao Brewery liegt bei 68,16 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 60,92 ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Frequenz und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien liefern. Bei Tsingtao Brewery wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Tsingtao Brewery mit einer Rendite von -34,28 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 23 Prozent darunter liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Getränke"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -10,69 Prozent, wobei Tsingtao Brewery mit 23,59 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.