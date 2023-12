Tsingtao Brewery Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery":

In den letzten vier Wochen konnten bei Tsingtao Brewery positive Veränderungen im Sentiment und Buzz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies spiegelt sich in einer Aufhellung des Stimmungsbildes und einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz wider. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tsingtao Brewery-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 95,71 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 72,37 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -24,39 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage schneidet die Aktie mit einem Wert von 76,54 CNH im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt von -5,45 Prozent schlecht ab.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Tsingtao Brewery im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,28 Prozent erzielt, was 25,09 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" liegt Tsingtao Brewery mit -9,29 Prozent aktuell 24,99 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor und zeigt, dass die Aktie von Tsingtao Brewery in den sozialen Medien vor allem positiv diskutiert wurde. Allerdings gab es in den letzten Tagen vermehrt negative Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Die Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen zudem, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".