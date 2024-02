Tsingtao Brewery Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Stimmung der Anleger hat einen erheblichen Einfluss auf die Aktienkurse, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch die weichen Faktoren eine wichtige Rolle. Unsere Analysten haben die Stimmung in den sozialen Plattformen im Hinblick auf Tsingtao Brewery untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Dies spiegelt sich auch in den Themen wider, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert wurden. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen führte jedoch zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Getränke"-Branche hat Tsingtao Brewery in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,99 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance mit -15,76 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tsingtao Brewery-Aktie zeigt, dass sie auf kurzfristiger Basis als überverkauft einzustufen ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da der RSI25 bei 46,47 liegt. Insgesamt erhält Tsingtao Brewery in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum lassen darauf schließen, dass die Aktie eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Jedoch lässt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung erkennen, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Punkt führt. In der Gesamtbewertung erhält Tsingtao Brewery somit in diesem Bereich die Einstufung "Gut".