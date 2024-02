Tsingtao Brewery Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Tsingtao Brewery-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 61,33 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 52,35 HKD, was einem Unterschied von -14,64 Prozent entspricht, und daher wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs des 50-Tages-Durchschnitts bei 48,3 HKD, was über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tsingtao Brewery-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Die Analyse sozialer Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um die Tsingtao Brewery-Aktie, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab hingegen eine "Schlecht"-Bewertung, sodass die Gesamteinstufung der Stimmung als "Gut" erfolgt.

Die Beobachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Tsingtao Brewery-Aktie nur wenig Aktivität aufweist und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Tsingtao Brewery-Aktie kurzfristig als überverkauft eingestuft wird, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Tsingtao Brewery-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.