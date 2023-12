Tsingtao Brewery Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery":

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Tsingtao Brewery beträgt der RSI 63,19, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beträgt 82,13 und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Tsingtao Brewery wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten überwiegend positive Einstellungen der Marktteilnehmer gegenüber Tsingtao Brewery. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Tsingtao Brewery von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Tsingtao Brewery mit einer Rendite von -34,28 Prozent mehr als 29 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt das Unternehmen mit 29,68 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.