Tsingtao Brewery Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Tsingtao Brewery notiert derzeit mit einem Kurs von 72,17 CNH, was einen Rückgang um 2,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich jedoch eine negative Entwicklung von -22,51 Prozent im Vergleich zum GD200, weshalb die Einstufung hier als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Tsingtao Brewery in den letzten vier Wochen eine Verbesserung festgestellt werden, weshalb die Aktie hier mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, weshalb auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben einen großen Einfluss auf die Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung in Bezug auf Tsingtao Brewery überwiegend positiv ist. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings ergab die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung, was zu dem Fazit führt, dass die Stimmung bezüglich Tsingtao Brewery als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Tsingtao Brewery liegt derzeit bei 36,63 Punkten, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 48,96 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich für den RSI insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für Tsingtao Brewery.