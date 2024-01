Tsingtao Brewery Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was die Anleger betrifft. An drei Tagen wurde positiv über das Unternehmen Tsingtao Brewery diskutiert, während an sechs Tagen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen basierend auf umfangreichen historischen Daten ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Genauer gesagt wurden 8 "Schlecht"-Signale (bei 0 "Gut"-Signal) identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Tsingtao Brewery derzeit ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 94,06 CNH, während der Aktienkurs bei 68,63 CNH um -27,04 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 75,04 CNH, was einer Abweichung des Aktienkurses um -8,54 Prozent entspricht. Auch das führt zu der Bewertung als "Schlecht".

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Tsingtao Brewery weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,16 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei einem Wert von 60,92. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

In einem Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Tsingtao Brewery in den letzten 12 Monaten um 34,28 Prozent niedriger ist als die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter"). Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche liegt die Rendite mit 23,59 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklungen erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.