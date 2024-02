Tsingtao Brewery Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell weist der RSI der Tsingtao Brewery einen Wert von 16,11 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Gut" eingestuft. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die charttechnische Entwicklung der Tsingtao Brewery-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 61,82 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 49,85 HKD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -19,36 Prozent und führt zur Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Bewertung als "Neutral", da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage festgestellt wurden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Tsingtao Brewery in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ bewertet wurde. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab überwiegend neutrale Themen in den letzten Tagen. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht". Die Redaktion konnte auch 5 exakt berechenbare Schlecht-Signale ausfiltern, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Tsingtao Brewery-Aktie eine Bewertung als "Gut" im Hinblick auf den RSI, eine Bewertung als "Neutral" im Hinblick auf die charttechnische Entwicklung, eine Bewertung als "Schlecht" im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien, sowie eine Bewertung als "Schlecht" im Hinblick auf die Anleger-Stimmung.