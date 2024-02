Tsingtao Brewery Aktie: Chancenlos!

Die technische Analyse der Tsingtao Brewery-Aktie deutet auf gemischte Signale hin. Die Betrachtung des 200-Tage-Durchschnitts zeigt einen aktuellen Wert von 61,82 HKD, was einem deutlichen Abwärtstrend entspricht. Der letzte Schlusskurs liegt bei 49,85 HKD, was einer Abweichung von -19,36 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des 50-Tage-Durchschnitts liegt der aktuelle Wert bei 48,25 HKD, was einer geringfügigen Aufwärtsbewegung entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überverkaufte Situation hin, da der RSI bei 16,11 liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus wurde keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.