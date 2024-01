Tsingtao Brew Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery Ltd.":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, so die Einschätzung der Anleger. Insgesamt war die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen überwiegend negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Tsingtao Brewery. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es gab insgesamt 8 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Um die aktuelle Lage des Unternehmens zu bestimmen, wird auch der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 68,16 Punkten, was bedeutet, dass die Tsingtao Brewery-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 60,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Einfluss auf die Stimmung und Bewertung von Aktien haben. Bei Tsingtao Brewery wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Sowohl der GD200 als auch der GD50 deuten auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Der GD200 verläuft derzeit bei 94,06 CNH, während der Kurs der Aktie bei 68,63 CNH liegt, was einer Abweichung von -27,04 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich bei dem GD50, der bei 75,04 CNH liegt und eine Abweichung von -8,54 Prozent aufweist.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Gesamtbewertung für Tsingtao Brewery auf Basis der aktuellen Stimmungslage, des RSI und der technischen Analyse.