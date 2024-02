Tsingtao Brew Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery Ltd.":

Das Anleger-Sentiment für Tsingtao Brewery hat in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ ausgesehen. Dies ergibt sich aus den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. An vier Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigten, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Tsingtao Brewery basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führte.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche hat Tsingtao Brewery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,07 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -15,61 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit -18,41 Prozent im letzten Jahr 15,66 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tsingtao Brewery von 47,65 HKD mit -23,32 Prozent Entfernung vom GD200 (62,14 HKD) ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 48,35 HKD auf, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Tsingtao Brewery-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index für Tsingtao Brewery liegt bei 30,63, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 52,29, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für Tsingtao Brewery, sowohl aus dem Anleger-Sentiment als auch aus den Branchen- und technischen Analysen.