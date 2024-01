Tsingtao Brew Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery":

Die Tsingtao Brewery wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Dies liegt daran, dass der GD200 des Wertes bei 95,1 CNH liegt, während der Kurs der Aktie bei 74,75 CNH um -21,4 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 76,1 CNH zeigt eine Abweichung von -1,77 Prozent, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war auch nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Tsingtao Brewery im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,28 Prozent erzielt, was 23,72 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Getränke" beträgt -10,34 Prozent, was bedeutet, dass Tsingtao Brewery aktuell 23,94 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in diesem Bereich insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Tsingtao Brewery zeigt der RSI7 einen Wert von 13,05 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der RSI25 liegt bei 54,11, was bedeutet, dass Tsingtao Brewery hier weder überkauft noch überverkauft ist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Tsingtao Brewery-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.