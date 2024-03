Tsingtao Brew Aktie: War die Aufregung umsonst?

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tsingtao Brewery-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 35,91, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite der Tsingtao Brewery-Aktie mit -31,27 Prozent mehr als 17 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Getränke"-Branche in den letzten 12 Monaten von -13,9 Prozent schneidet Tsingtao Brewery mit einer Rendite von -17,37 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei positive Themen an sechs Tagen dominierend waren und negative Themen an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tsingtao Brewery gesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen deuteten in den letzten zwei Wochen auf einen Überhang von Verkaufssignalen hin, mit 2 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ebenfalls ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Tsingtao Brewery-Aktie zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tsingtao Brewery bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".