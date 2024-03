Tsingtao Brew Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery Ltd.":

In den letzten Wochen wurde besonders positiv über die Tsingtao Brewery diskutiert, was zu einer positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhielt. Allerdings ergaben tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit hauptsächlich negative Signale im Vordergrund standen. Dies führte zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Tsingtao Brewery-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 53,15 HKD lag, was einem Unterschied von -9,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 58,86 HKD entspricht. Allerdings schnitt die Aktie im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 49,67 HKD positiver ab, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhielt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Tsingtao Brewery-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgüter-Sektor und der Getränke-Branche eine Rendite von -29,62 Prozent bzw. -16,22 Prozent erzielte. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhielt die Tsingtao Brewery-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung, da der RSI7-Wert bei 64,15 und der RSI25-Wert bei 42,49 lagen. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators wurde daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.