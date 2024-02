Tsingtao Brew Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "SIG":

Investoren: Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Nach einer Analyse der Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen zu Tsingtao Brewery, haben unsere Analysten festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Tsingtao Brewery in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut".

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergaben sich zwei konkret berechnete Signale (2 "Schlecht", 0 "Gut"), was zu einer "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit wird Tsingtao Brewery hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Tsingtao Brewery in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,07 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -14,99 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Getränke"-Branche, die im Durchschnitt um -19,08 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -18,31 Prozent erzielte, liegt Tsingtao Brewery mit einer Unterperformance von 15,76 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Des Weiteren lässt sich Tsingtao Brewery hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt auf "Gut" lautet.

Zur Beurteilung des relativen Kauf- oder Verkaufspreises eines Wertpapiers über die Zeit hinweg wird der sogenannte Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Tsingtao Brewery liegt bei 19,73 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,47, was darauf hindeutet, dass Tsingtao Brewery hier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Tsingtao Brewery somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.