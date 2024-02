Tsingtao Brew Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery Ltd.":

Die Tsingtao Brewery-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 61,82 HKD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 49,85 HKD lag, was einem Unterschied von -19,36 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 48,25 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+3,32 Prozent). In diesem Fall wird die Tsingtao Brewery-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tsingtao Brewery zeigt einen aktuellen Wert von 16,11, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 50, was als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") zeigt die Tsingtao Brewery-Aktie eine Rendite von -34,07 Prozent, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von -18,6 Prozent aufweist, liegt die Tsingtao Brewery mit 15,47 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Bewertung der Tsingtao Brewery in den letzten zwei Wochen. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft werden kann. Zudem wurden 5 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.