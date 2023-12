Tsingtao Brew Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Tsingtao Brewery":

Der Aktienkurs von Tsingtao Brewery hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Rendite von -34,28 Prozent erzielt, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Getränke"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,54 Prozent erzielt, wobei Tsingtao Brewery mit 30,74 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Stimmung und Kommunikationsfrequenz betrifft, hat sich in den sozialen Medien eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich Tsingtao Brewery in den letzten vier Wochen gezeigt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tsingtao Brewery von 71,48 CNH einen Abstand von -26,91 Prozent vom GD200 (97,8 CNH) hat, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 80,05 CNH, was wiederum zu einem Abstand von -10,71 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Darüber hinaus weist der Relative Strength-Index (RSI) der Tsingtao Brewery einen Wert von 84,22 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 80,63 und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung der Tsingtao Brewery-Aktie als "Schlecht" basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.