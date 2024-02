Tsingtao Brew Aktie: Einfach nur Spitze!

Der Aktienkurs der Tsingtao Brewery hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,07 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu haben ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche durchschnittlich eine Performance von -19,08 Prozent verzeichnet, was bedeutet, dass Tsingtao Brewery im Branchenvergleich eine Underperformance von -14,99 Prozent aufweist. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -18,31 Prozent, und Tsingtao Brewery lag 15,76 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich feststellen, dass die Aktie von Tsingtao Brewery über einen längeren Zeitraum nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert daher eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Tsingtao Brewery in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Unsere Analysten haben darüber hinaus Tsingtao Brewery auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Auch in den sozialen Medien haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch eine "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt führt dies zu dem Befund, dass Tsingtao Brewery hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Zur Beurteilung, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, haben wir den Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 19,73 Punkten, was darauf hinweist, dass die Tsingtao Brewery-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 46,47, was bedeutet, dass Tsingtao Brewery hier weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Tsingtao Brewery hier eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.